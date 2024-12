Rodri vence Vini Jr em mais uma premiação de MVP de 2024. Saiba qual

Desta vez, o brasileiro que perdeu a Bola de Ouro da France Football, levou a pior na em votação da IFFHS, ligada à Fifa.Como será no The Best?

Vini Jr perdeu mais uma premiação de melhor jogador da temporada de 2024 para o espanhol Rodri. Depois de ver o jogador do Manchester City derrotá-lo na votação da Bola de Ouro da France Football, o atacante brasileiro do Real Madrid ficou com o segundo lugar da premiação da IFFHS, o instituto de estatísticas do futebol que é ligado à FIFA. Para a entidade, Rodri ficou com 191 pontos contra 166 de Vini. O terceiro colocado foi Bellingham, do Real Madrid, com 62 pontos. O garoto Lamine Yamal apareceu em quarto lugar, logo à frente do vencedor do prêmio de 2023, Haaland.

Veja a lista do Top 10 da IFFHS

1º Rodri (Espanhol – Manchester City) – 191

2º Vini Jr (Brasileiro – Real Madrid) – 166

3º Bellingham (Inglês – Real Madrid) – 62

4º Lamine Yamal (Espanhol – Barcelona) – 39

5º Haaland (Norueguês – Manchester City) – 35

Carvajal (Espanhol – Real Madrid) – 35

7º Toni Kroos (Alemão – Real Madrid) – 10

8º Harry Kane (Inglês – Bayern) – 9

9º Lautaro Martínez (Argentino – Inter de Milão) – 8

10º Mbappé (Francês – PSG/Real Madrid) – 7