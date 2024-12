Neto será homenagado com busto no Corinthians

Ex-meia é um dos maiores artilheiros e ídolos do Corinthians. Relembre a trajetória de Neto no Timão

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians (além de ser corintiano assumido), o ex-meia Neto será homenageado pelo Timão. Afinal, o clube irá inaugurar um busto de bronze com o rosto dele no Parque São Jorge, sede social do clube. A cerimônia, inclusive, será neste sábado (14).

Natural do interior paulista, Neto está com 58 anos e começou a carreira nas categorias de base da Ponte Preta e, depois, Guarani. Aliás, José Ferreira Neto profissionalizou-se pelo clube de Campinas. Ele passou ainda por Bangu (duas passagens), São Paulo e Palmeiras antes de chegar ao Timão, em 1989.

O ex-meia, inclusive, foi o grande condutor do Corinthians no título brasileiro de 1990. Vale lembrar que, até então, o Timão não tinha título nacional nem continental nem mundial. Ele ficou no clube paulista até 1993. Assim, faturou ainda a Supercopa do Brasil em 91.

Neto passou ainda por Millionarios (COL), Atlético-MG, Santos, Matsubara (JAP), Guarani e Araçatuba antes de retornar ao Corinthians em 1996. No ano seguinte, portanto, Neto conquistou o Paulistão e deixou o Timão pouco depois. Antes de encerrar a carreira, defendeu ainda o Indaiatuba, Paulista Itália e Deportivo Itália (VEN).

Além da importância no título de 1990 e de levar o nome do Corinthians consigo, Neto é ídolo também por ser o 25º maior artilheiro do Timão, com 80 gols em 228 jogos. Neto, aliás, hoje é apresentador do programa “Os Donos da Bola”, da Band.