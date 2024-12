Neto se emociona com homenagem do Corinthians

Imagem do ídolo do Timão ganha busto no Parque São Jorge neste sábado (14). Relembre as passagens de Neto pelo clube paulista / Crédito: Jogada 10

Um dos maiores ídolos do Corinthians, o ex-meia Neto foi homenageado e eternizado pelo Timão neste sábado (14). Afinal, ele recebeu um busto do Alvinegro no Parque São Jorge, sede social do clube. Neto, aliás, emocionou-se com a lembrança organizada pela diretoria: “É uma coisa tão bonita, tão maravilhosa. Eu escolhi a camisa número 2, queria dizer que Deus é maravilhoso. Deus é Corinthians. Obrigado a todos vocês. Queria dizer para o Augusto (Melo, presidente do clube) que não tem gratidão maior para agradecer a você, Augusto, Marcelinho (Mariano, vice-presidente). É um dos dias mais felizes da minha vida”, comentou Neto.

Dessa forma, Neto foi apenas o 13º jogador do Corinthians a ser imortalizado pelo Corinthians. Assim, ele "seguirá os passos" de Neco, Claúdio, Teleco, Baltazar, Luizinho, Sócrates, Rivelino, Ronaldão, Marcelinho Carioca, Wladimir, Zé Maria e Basílio.

Natural do interior paulista, Neto está com 58 anos e começou a carreira nas categorias de base da Ponte Preta e, depois, Guarani. Aliás, José Ferreira Neto profissionalizou-se pelo clube de Campinas. Ele passou ainda por Bangu (duas passagens), São Paulo e Palmeiras antes de chegar ao Timão, em 1989. O ex-meia, inclusive, foi o grande condutor do Corinthians no título brasileiro de 1990. Vale lembrar que, até então, o Timão não tinha título nacional nem continental nem mundial. Ele ficou no clube paulista até 1993. Assim, faturou ainda a Supercopa do Brasil em 91. Aliás, o busto de Neto contém a seguinte mensagem: