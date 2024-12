Napoli vence de virada e segue na caça à Atalanta

O Napoli sofreu, mas venceu a Udinese, neste sábado (15). Fora de casa, os napolitanos viraram e aplicaram 3 a 1 em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Thauvin abriu o placar para os mandantes, enquanto Lukaku, Gianetti (contra) e Anguissa marcaram para os napolitanos.

Com o triunfo, o Napoli não deixou a Atalanta desgarrar. Mais cedo, vale lembrar, a Dea venceu o Cagliari por 1 a 0, emendou a décima vitória seguida e chegou aos 37 pontos. Já os napolitanos estão com 35. A dupla é seguida de perto por Inter de Milão, Fiorentina e Lazio, todos com 31, mas jogos a menos: 14, 14 e 15, respectivamente. Juventus e Milan correm por fora, ambos com poucas chances de título. Já a Udinese aparece em nono, com 20 pontos.