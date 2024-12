Milan x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Partida deste domingo (15) é válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Milan, com início irregular, aparece apenas em sétimo no Scudetto

O Milan recebe o Genoa, neste domingo (15), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Italiano 2024/2025. A bola vai rolar às 16h45 (horário de Brasília), no San Siro. Os rubro-negros fazem uma campanha irregular, afinal, estão apenas na sétima colocação, com 22 pontos, a 15 da líder Atalanta. Por mais que os rossoneros, neste momento, tenham dois jogos a menos, a distância é ainda bem significativa. A equipe de Gênova briga contra o rebaixamento. Está em 14º lugar, com 15 pontos.

Onde assistir

ESPN e Disney transmitem a partir das 16h45 (de Brasília).