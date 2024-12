Materazzi veste camisa do Flamengo personalizada para despedida de Adriano Imperador

Dupla de ex-jogadores aproveitam o Rio de Janeiro antes do jogo do ídolo rubro-negro no Maracanã; veja detalhes da camisa

Neste domingo (15), Adriano Imperador fará sua despedida oficial dos gramados em duelo entre lendas do Flamengo e Amigos da Itália, no Maracanã. Um dos ex-jogadores italianos que já está no Rio de Janeiro é o Marco Materazzi, campeão da Copa do Mundo em 2006 e da Champions League e do Mundial de Clubes com a Inter de Milão em 2010.

Em pouco tempo em solo carioca, o ex-zagueiro vestiu a camisa do Flamengo personalizada para o jogo do Adriano Imperador. Materazzi foi à casa do ex-atacante, e esbanjou sorrisos e abraços ao lado do amigo. Antes disso, a dupla almoçou em uma churrascaria no Rio.