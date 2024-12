Manchester City x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O domingo, 15/12, é de superclássico na Inglaterra, com os rivais de Manchester, o tetracampeão City e o gigantesco United, se enfrentando no Etihad Stadium, a casa dos Citizens. O jogo é pela 16ª rodada da Premier League e os times precisam mostrar serviço. O City vive a sua pior fase na era Guardiola. Nos últimos dez jogos, venceu apenas um, considerando todas as competições. No caso do Inglês, desabou na tabela. Já foi líder e hoje ocupa apenas o quinto lugar, com 27 pontos. Contudo, se vencer, pode encerrar no Top 3. Já o United trocou de técnico no mês passado, chegou o português Ruben Amorim, mas o time segue irregular e está numa modesta 13ª posição, com 19 pontos.

O jogo marca um reencontro entre os técnicos Guardiola e Amorim. Afinal, há semanas, dia 5/11, Amorim ainda comandando o Sporting de Lisboa, deu um nó em Guardiola: goleada por 4 a 1.