Mainz surpreende o líder Bayern no Campeonato Alemão

Bávaros, fora de casa, sentiram a ausência de Kane. Com o ataque ineficiente, viram o time local vencer por 2 a 1. Saiba como foi / Crédito: Jogada 10

Surpresa no Campeonato Alemão. O Bayern, sem o goleiro Neuer e o atacante Harry Kane, foi até Mainz visitar o time local, na Mewa Arena. Levou a pior. Em jogo pela 14ª rodada do Alemão, fez um jogo irregular, com muita posse (70%) e finalizações (13 a 8), mas quase todas sem perigo. Assim, viu o rival vencer por 2 a 1, gols do veterano meia-atacante sul-coreano Lee Jae-Sung, com Sané descontando. A derrota não tira o Bayern da liderança, já que o time tem 33 pontos, contra 29 do Leverkusen e 27 do Eintracht (este com um jogo a menos). Mas acende o sinal amarelo para um time que parece sentir muito a lesão de Kane. Para o Mainz, a vitória o coloca com 22 pontos, provisoriamente em sexto lugar e na zona de classificação às ligas europeias.

Bayern falha e Mainz sai na frente O Bayern teve a posse (65%) e mais finalizações (5 a 4) no primeiro tempo. Porém, tirando um chute de Olise no início do jogo que foi na trave do goleiro Zentner, o Mainz foi mais perigoso. Primeiramente, quase marcou com o artilheiro Burkardt (que se machucaria logo após, no lance em que seu chute foi bloqueado em dividida), e saiu na frente aos 43 com Lee Jae-Sung concluindo um contra-ataque um pouco confuso, mas que terminou com um final feliz após o chute do sul-coreano, sem chance para o goleiro Peretz.