Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo em janeiro; Botafogo tem interesse no meia

Lucas Paquetá pode retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada. O jornalista britânico Alan Nixon, do jornal ‘The Sun’, informou que o meia brasileiro quer voltar ao Flamengo em janeiro de 2025. O jogador de 27 anos aguarda uma chance para poder ser repatriado pelo Rubro-Negro, clube que o revelou.

No entanto, o Botafogo está na disputa pela contratação de Paquetá. O Alvinegro quer incluir o meia em uma possível negociação envolvendo Igor Jesus. O West Ham tem interesse no atacante de 23 anos. Inclusive, no mês passado, um intermediário em nome do clube inglês sinalizou com uma oferta de 30 milhões de libras (cerca de R$ 225 milhões na cotação da época) ao John Textor, dono da SAF, que não respondeu por não ser proposta oficial.