Líder Atalanta vence a décima seguida no Italiano

Pintou a campeã? A Atalanta, que nunca levantou o troféu do Scudetto, conquistou a décima vitória seguida no Italiano 2024/2025. Isso mesmo, dez triunfos consecutivos. Desta vez, a Dea bateu o Cagliari, fora de casa, por 1 a 0. O gol foi marcado por Zaniolo aos 21 do segundo tempo, aproveitando belo levantamento de Bellanova.

pesar da vitória, o placar foi construído com muita dificuldade. A Atalanta até teve mais posse de bola, mas sofreu com momentos de mais intensidade dos donos da casa. Com o resultado, a equipe segue na liderança do Italiano, agora com 37 pontos em 16 partidas. Dessa forma, a campanha tem 12 vitórias, um empate e três derrotas. Portanto, o time comandado por Gian Piero Gasperini tropeçou quatro vezes nas primeiras seis rodadas. Desde então, apenas vitórias.