José Boto já trabalha nos bastidores do Flamengo

Boto conversou com Jorge Jesus para pegar referências do clube e mantém diálogos com o técnico Filipe Luís

José Boto ainda não foi anunciado, mas ele está garantido como novo diretor de futebol do Flamengo a partir de 2025 e, dessa forma, já trabalha nos bastidores do clube antes mesmo de chegar. A previsão é que ele desembarque no Brasil apenas no fim do mês. O dirigente português está no NK Osijek, da Croácia, mas já conseguiu uma rescisão amigável para deixar o clube.

Boto foi escolhido pelo recém-eleito presidente rubro-negro Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para liderar o departamento de futebol no triênio 2025-2027. Aliás, a nova diretoria do Rubro-Negro será empossada somente no dia 18 de dezembro.