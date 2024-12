Italiano: Juventus evita a derrota para o lanterna nos acréscimos

A Juventus, com um gol de Vlahovic no fim dos acréscimos, aos 50 minutos da etapa final, evitou uma derrota que seria um vexame neste sábado (14/12), pela 16ª rodada do Italiano. Afinal, pegou o lanterna Venezia em sua Arena. Depois de abrir o placar, com Gatti no primeiro tempo, o Venezia virou com tentos de Ellertsson e Idzes e só foi garantir o 2 a 2 no apagar das luzes. Não por acaso, a torcida reclamou muito do resultado diante de um rival bem mais fraco.

Assim, a Juventus, com 28 pontos, se mantém na sexta posição, ainda invicta, mas com sete vitórias e dez empates. Já o Venezia, que imaginava acabar com um jejum de 62 anos sem vencer a Juve em Turim, chega aos dez pontos, mas sem largar a lanterna.