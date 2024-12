Fluminense procura Vasco para contratar Vegetti

Tricolor entrou em contato com o Cruzmaltino após atacante argentino ser oferecido duas vezes; entenda / Crédito: Leandro Amorim

Na última sexta-feira (13), o canal “Atenção Vascaínos” publicou que o Vegetti teria sido oferecido ao Fluminense. De acordo com o portal ‘Ge’, o Tricolor alega que por duas vezes teve a procura de uma empresa que representa o atacante argentino. O contato inicial ocorreu com o departamento de scout e não diretamente com o presidente Mário Bittencourt. Com isso, a diretoria demonstrou interesse na contratação e procurou o Vasco para negociar. O Cruzmaltino recebeu o contato do Fluminense, porém a cúpula de São Januário sequer abriu conversas. O Vasco tem interesse em renovar com o Vegetti, que tem contrato até o fim de 2025. O vínculo ainda pode ter a renovação automática até 2026 mediante metas em contrato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O empresário do Vegetti, por sua vez, nega veementemente que o argentino tenha sido oferecido ao Fluminense. Pessoas ligadas ao estafe do atleta de 36 anos não descartam a hipótese de alguém ter se passado pelo agente do jogador.

LEIA MAIS: Vegetti faz balanço de 2024 do Vasco: ‘Ano muito turbulento’ O Fluminense não pretende tentar novamente negociar com o Vasco, e vê a situação como diferente da contratação de Cano. Isso porque, na época, o atual atacante do Tricolor estava em fim de contrato e o Cruzmaltino não queria renovar. Na temporada, Vegetti anotou 12 gols e duas assistências em 35 partidas no Campeonato Brasileiro. Além disso, o argentino foi o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols em dez jogos.