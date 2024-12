Emprestado ao Grêmio, Soteldo desperta interesse no Cruzeiro

O atacante Soteldo está emprestado pelo Santos ao Grêmio até o fim do mês de dezembro. A permanência do venezuelano de 27 anos no elenco tricolor é dúvida para a próxima temporada. Isso porque há dois fatores: concorrência e valor para comprar. O Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador e pode avançar nas negociações. A informação é do portal ‘Ge’.

O venezuelano agrada a alguns membros da diretoria e comissão técnica do Cruzeiro. No entanto, até o momento, o clube mineiro ainda não fez proposta ao atleta. O ex-jogador Roberto Gaúcho garantiu, através da rede social, que o atacante está assinado com a Raposa. Roberto estava participando de um evento de patrocinadores na Toca da Raposa 2.