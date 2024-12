Em jogaço com seis gols, Real Madrid empata com Rayo Vallecano; Barça agradece

Sem por contar com Mbappé, que se machucou diante da Atalanta, na Champions, Rodrygo teve mais liberdade para desequilibrar e foi o principal nome merengue na primeira etapa. Mas o começo de jogo foi difícil. Afinal, os donos da casa imprimiram marcação alta e foram melhores. Assim, abriram o placar logo aos três minutos, com Unai López cabeceando com estilo após cruzamento na medida de De Frutos. Bem postado em campo, o Rayo ampliou com Mumin aos 35 minutos, também de cabeça, mas desta vez após cobrança de escanteio.

Entretanto, quando tudo parecia que o técnico Carlo Ancelotti teria muito trabalho para acertar sua equipe no intervalo, a reação chegou em dose dupla. Aos 38′, Valverde arriscou de longa distância e a combinação força-efeito surpreendeu o goleiro Batalla. Seis minutos depois, Rodrygo recebeu na esquerda, cruzou, e Bellingham se antecipou à marcação de Ciss para deixar tudo igual em Vallecas. Foi o sexto gol do inglês nas últimas sete partidas.

Virada e bobeada. Tudo igual em jogaço

O Real Madrid apostou em uma intensa troca de passes no começo do segundo tempo. E não demorou muito para os visitantes tomarem a frente, dando pinta de que assumiriam a ponta do campeonato. Aos dez minutos, Rodrygo, o destaque do jogo, virou o placar depois de receber na entrada da área, confundir Ciss e contar com desvio de Ratiu em finalização. Mesmo com a virada, o Rayo não se abateu e contou com a vulnerabilidade defesniva do Real. No minuto seguinte à entrada de Vini Jr, Lejeune levantou na área, e Palazón desviou para o fundo da rede. O Real Madrid foi para o abafa e, em uma boa jogada de Rodrygo, a bola ficou com Vini Jr, que não deu sequência. Endrick também entrou, mas não teve uma chance clara sequer. O time, portanto, sentiu os desfalques e ficou no empate fora de casa.