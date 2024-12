Dortmund x Hoffenheim: onde asssitir, escalações e arbitragem

Confronto no Signal Iduna Park coloca frente a frente duas equipes que estão devendo no Alemão e que buscam a reação

Neste domingo, 15/12, no Signal Iduna Park, o irregular Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund é apenas o nono colocado, com 21 pontos. Um novo tropeço o deixará longe da zona de classificação para as ligas europeias, o que parecia impensável para um dos candidatos ao título. Mas o Hoffenheim está ainda pior. Ocupa o 14º lugar, com 13 pontos. Uma derrota o aproximará da zona de rebaixamento.