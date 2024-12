Despedida de Adriano Imperador: onde assistir e escalações

Ídolo do Flamengo reúne astros da bola em jogo festivo neste domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O jogo da despedida oficial de Adriano Imperador dos gramados acontecerá neste domingo (15), às 17h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida contará com diversos craques que atuaram pelo Flamengo e na Inter de Milão, clube que o personagem principal da festa defendeu na Itália. O evento terá a presença de lendas do futebol mundial. Aliás, Adriano Imperador não entra em campo desde 14 de maio de 2016. Na ocasião, o ex-jogador defendeu o Miami United (EUA), em partida contra o Las Vegas City (EUA). Agora, o ídolo rubro-negro vai ter a oportunidade de se despedir dos torcedores do Flamengo.

Onde assistir A Última Batalha do Imperador, como está sendo veiculada a partida, terá a transmissão do Sportv, neste domingo, no Maracanã.

A formação das equipes Adriano defenderá um time em cada tempo. Do lado rubro-negro já confirmaram presença o ídolo Zico e jogadores como Petkovic, Athirson, Zé Roberto, Léo Moura, Vagner Love, Ronaldo Angelim, Júlio César, Reinaldo, Toró, Edilson e Denílson, que atuaram ao seu lado com a camisa do Flamengo. Além deles, nomes como Emerson Sheik, Aloísio Chulapa e Beto. Entre as novidades da semana, está a confirmação da participação de Romário, que é o 5º maior artilheiro da história do Flamengo, no jogo de despedida de Adriano. A última vez que o Baixinho vestiu a camisa do Rubro-Negro foi em 7 de novembro de 1999.