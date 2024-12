De olho em Abel Ferreira, Sporting bate Boavista e segue na liderança do Português

Demorou, mas o Sporting, enfim, venceu sob o comando do efetivado João Pereira no Campeonato Português. Neste sábado (14), pela 14ª rodada, os Leões derrotaram por 3 a 2 o Boavista no Estádio de Alvalade. Gyökeres e Francisco Trincão (duas vezes) anotaram os gols dos donos da casa, enquanto Róbert Boženík e Sopuruchukwu descontaram.

Com o triunfo após duas derrotas seguidas, o Sporting coloca fim ao momento instável. Afinal, chega a 36 pontos e segue na dianteira da competição. Entretanto, o vice-líder Benfica, aparece com 31 somados e duas partidas a menos. Já o Boavista permanece na 15ª colocação, com 11 pontos, e pode entrar no Z4 no decorrer da rodada.