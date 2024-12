Chelsea x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória aproximará os Blues da liderança do Campeonato Inglês. Mas visitantes são indigestos e esperam um bom resultado na casa do rival

Vice-líder do Campeonato Inglês, com 31 pontos, o Chelsea pode se aproximar do líder Liverpool (36). Afinal, neste domingo, recebe o Brentford em Stamford Bridge e, como vive ótima fase, entra como favorito contra um rival de boa qualidade, mas que está no meio da tabela, com 23 pontos (10º lugar). O duelo londrino começa às 16h (de Brasília).

O Chelsea vem de classificação antecipada às oitavas da Liga Conferência após 3 a 1 contra o Astana, no Casaquistão, e, na rodada passada, venceu um de seus arquirrivais de Londres, o Tottenham, por 4 a 3 fora de casa. Já o Brentford também mandou muito bem: na rodada passada fez 4 a 2 no forte Newcastle.