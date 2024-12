Cafu vence Ronaldinho Gaúcho em Desafio das Estrelas no Pacaembu

Equipe do Capita venceu o time do R10 por 11 a 9 no icônico estádio de São Paulo / Crédito: Jogada 10

Na noite deste sábado (14), Cafu e Ronaldinho Gaúcho se enfrentaram no Desafio das Estrelas 2024, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Os Amigos do Capita venceram por 11 a 9 os amigos do R10. Ambos os capitães marcaram na partida. No entanto, o ex-lateral campeão do mundo perdeu um pênalti, mas isso não o abalou, que comemorou a vitória e o sucesso do evento. “Noite mágica. Retornar ao Pacaembu, esse gramado perfeito, fazer gol… Quando você vê que tem muitas crianças e jovens no estádio é porque a festa valeu a pena. Isso que é importante, além de se divertir em campo, divertimos quem estava na arquibancada. Acho que os 90 minutos, estou tranquilo. Amanhã tem outro jogo, na Arena MRV, em BH”, disse Cafu à Cazé TV.

Apesar do pênalti perdido, Cafu foi responsável por dar uma assistência para o seu neto Gabriel balançar a rede no Pacaembu. Após o gol, ele se emocionou, abraçou o avô e chorou no gramado.