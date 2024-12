Botafogo termina 2024 com o maior número de sócios entre os rivais cariocas

Na temporada mágica em que conquistou o inédito título da Copa Libertadores, além do título brasileiro, o Botafogo atingiu um feito histórico ao chegar pela primeira vez à marca de 80 mil sócios-torcedores. No momento, são 80.677 associados de acordo com a “Rádio Itatiaia”.

Assim, o clube sofreu um aumento de 44% no quadro e ultrapassou os rivais cariocas. No ranking do Rio de Janeiro, o Flamengo aparece na segunda colocação, com 77.577. Na sequência vem o Vasco somando 61.191 sócios e, por fim, o Fluminense com 49.831.