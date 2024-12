Barcelona x Leganés: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que encerra a 17ª rodada da La Liga, o Barcelona recebe o Leganés neste domingo (15), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico. Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas (duas derrotas e dois empates). Ainda assim, lidera o Campeonato Espanhol, com 38 pontos em 17 jogos. No entanto, é seguida de perto por Real Madrid (37) e Atlético de Madrid (35 e 16 jogos). O G4 tem ainda o Bilbao, com 32 pontos em 17 duelos. O Leganés é a primeira fora do z3. Portanto, aparece em 17º lugar, com 15 pontos em 16 jogos.

Onde assistir

Disney + Premium transmite a partir das 17h (de Brasília).