AVS x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Mesmo fora de casa, os Encarnados buscam a vitória para assumir a liderança / Crédito: Jogada 10

AVS e Benfica entram em campo na tarde deste domingo (15), às 15h, horário de Brasília, no estádio Clube Desportivo das Aves, pela 14ª rodada do Campeonato Português. O duelo marca o encontro de clubes em fases totalmente diferentes na competição e na tabela. A equipe mandante não vence há oito rodadas na liga e vem de eliminação na Taça de Portugal. Com a péssima fase, o time ocupa a primeira posição na zona do rebaixamento, com 11 pontos. Por outro lado, os Encarnados vem de oito vitórias seguidas no Campeonato Português, classificação com goleada na Taça de Portugal sobre o Estrela da Amadora e dois jogos sem perder na Champions League. Na liga, o clube de Lisboa busca a liderança, com duas partidas a menos e três pontos de diferença para o atual líder Sporting.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o AVS Além do jejum de vitórias no Campeonato Português, o AVS não vive bom momento na temporada. Nos últimos jogos, a equipe perdeu um amistoso para o Real Valladolid, da Espanha, por 2 a 0, e sofreu uma eliminação na quarta rodada da Taça de Portugal para o Lusitano GC, clube da quarta divisão do campeonato nacional. Na liga, a última vitória aconteceu no dia 14 de setembro, sobre o Rio Ave, em casa, pela 5ª rodada. Para voltar a vencer no campeonato e evitar se complicar mais na zona do rebaixamento, o técnico Daniel Ramos deve iniciar com o meia Jaume Grau no lugar do suspenso Gustavo Assunção.