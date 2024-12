Após ano sem grandes conquistas, Palmeiras precisa preencher lacunas para 2025

O Palmeiras encerrou a temporada atual com o título do Campeonato Paulista, conquistando o tricampeonato da competição. No entanto, na Libertadores, foi eliminado nas oitavas de final pelo Botafogo. Na Copa do Brasil, caiu nas quartas de final, com o Flamengo como adversário, e terminou a Série A do Campeonato Brasileiro em segundo lugar, a seis pontos do campeão.

Aliás, além disso, o Palmeiras perdeu a Supercopa, em fevereiro, para o São Paulo, em uma decisão decidida nos pênaltis. Agora, para 2025, a equipe precisa ajustar seu elenco. Nomes como Lázaro e Dudu, portanto, já confirmaram a saída do Alviverde. Já no meio da temporada, Estêvão deixará o clube em definitivo, indo para o Chelsea, da Inglaterra.