Al-Rayyan, do Qatar, faz proposta por Artur Jorge, do Botafogo

Português vai se reunir com Textor após clube catari oferecer um salário maior do que recebe no Glorioso / Crédito: Jogada 10

Após as conquistas da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Botafogo na temporada, o técnico Artur Jorge está sendo sondado por muitos clubes interessados em seu trabalho. Dessa vez, o Al-Rayyan, do Qatar, fez contatos pelo técnico. A proposta é tentadora, afinal o salário seria quase três vezes maior do que recebe atualmente no Glorioso. Porém, o comandante vai se reunir com John Textot, dono da SAF do Alvinegro, antes de tomar qualquer decisão. As informações são do ge.

Contudo, o empresário não deseja perder Artur Jorge e, portanto, planeja propor um aumento salarial junto com uma renovação de contrato para seguir no Botafogo. Nos últimos dias, o treinador não gostou de saber que recebe uma quantia consideravelmente menor que seus antecessores portugueses Luís Castro e Bruno Lage.