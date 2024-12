Zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, pede a namorada em casamento

Uma publicação compartilhada por Maitê Lo Sardo (@_maitelosardo)

Números de Léo Ortiz pelo Flamengo

Em sua primeira temporada pelo Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz se consolidou como uma das principais contratações do ano. Anteriormente reserva com Tite, o camisa 3 começou a ganhar espaço atuando como volante por opção do treinador, que enfrentou problemas de lesões no elenco. Suas boas atuações o credenciaram a disputar uma vaga na zaga, sua posição de origem. Não demorou muito para assumir o posto de titular com a chegada de Filipe Luís ao comando técnico da equipe.

Ao todo, Léo Ortiz disputou 40 partidas (entre titular e reserva) pelo Rubro-Negro na temporada, com dois gols e duas assistências.

