Yuri Alberto atinge marca especial no século pelo Corinthians

Centroavante é o primeiro jogador do Timão a terminar como artilheiro do ano no Brasil no século

Poucos jogadores terminaram a temporada com tanto prestígio como Yuri Alberto. Afinal, o centroavante do Corinthians terminou o ano como o maior artilheiro do Brasil e com muita moral. O camisa 9, aliás, é o primeiro jogador do Timão a conseguir ser o principal goleador do país no século.

Com 31 gols marcados, ele superou Pedro, do Flamengo, com 30, na lista de goleadores do país. No século 21, nenhum jogador do Corinthians conseguiu tal marca. Neste período, o recordista de gols no mesmo ano é Kléber Pereira. O centroavante marcou 50 vezes pelo Athletico-PR em 2001.

Yuri, aliás, também termina o ano como o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Alerrandro, do Vitória. Ele também se tornou o segundo maior goleador do século do Corinthians em uma única temporada. Apenas Deivid, em 2002, que marcou 32 gols em um ano só, supera a marca do atual camisa 9.

“Foi um momento muito especial, ao lado da minha família. Fazia muito tempo que não vinha para cá, e retornar ganhando esse prêmio torna a temporada ainda mais especial. Foi uma temporada de amadurecimento e aprendizado. Mas, graças a Deus, com o apoio da minha família e de Deus, consegui me recuperar e terminar como artilheiro do Brasileiro”, disse o atacante.

Yuri Alberto viveu momentos de baixa no início desta temporada, mas encerrou o ano em alta. Ele foi as redes em nove dos últimos dez jogos do Timão no ano. Após um momento de especulações sobre uma possível saída, o centroavante confirmou que vai ficar no Corinthians em 2025 e tentará bater sua própria marca de 2024.