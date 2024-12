Vasco negocia com o Athletico troca entre Léo e o atacante Cuello

O Vasco ainda não confirmou o técnico para a próxima temporada. Entretanto, segue em campo buscando reformular o elenco, preencher lacunas e confirmar saídas de jogadores que não estão mais nos planos. Nesse contexto, o clube negocia com o Athletico-PR uma troca envolvendo o zagueiro Léo, do Cruz-Maltino, e o atacante Cuello, do time paranaense.

No entanto, um problema pode atrapalhar as negociações: a dívida do Vasco com o Furacão referente ao volante Hugo Moura, que trocou de clube no início do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, as conversas continuam em andamento entre as partes.