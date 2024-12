Vasco e Renato Gaúcho devem se reunir nos próximos dias

O presidente Pedrinho e seus dirigentes correm para fechar com um novo treinador para 2025. O clube precisa agilizar o planejamento para a próxima temporada e iniciar a busca por contratações de jogadores. O Cruz-Maltino, aliás, tem algumas lacunas no elenco.

O nome de Renato Gaúcho ganhou força nos bastidores do Vasco da Gama . Após encerrar a sua quarta passagem pelo Grêmio, o técnico, que está de férias, e a diretoria carioca devem se reunir nos próximos dias. O encontro pode selar o acerto entre as partes para a temporada 2025. A informação é do ‘ge’.

Renato Gaúcho já tem residência fixa, em Ipanema, zona do Sul do Rio de Janeiro. O treinador, aliás, já frequenta as praias em seu período de férias. Isto pode facilitar ainda mais um acordo entre as partes. Caso aconteça um desfecho positivo, Renato terá Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana como as principais competições do clube no ano.

Renato já teve duas passagens como treinador pelo Vasco. Em 2006, foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em sexto lugar. Já em 2008, ele foi o técnico da equipe na reta final da campanha que culminou no primeiro rebaixamento do clube. Ele, afinal, comandou o time-cruzmaltino ao todo em 115 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.