Torcedores do Botafogo aguardam chegada dos jogadores no Galeão

Apesar da eliminação, cerca de 140 pessoas esperam pelo elenco, que ergueu as taças da Libertadores e do Brasileirão em 2024

Apesar da eliminação precoce na Copa Intercontinental, o Botafogo viveu uma temporada mágica com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Com isso, cerca de 140 torcedores aguardam a chegada do elenco no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Entre eles, está Rafael, que resumiu o sentimento diante de um ano tão vitorioso e analisou a volta por cima depois do sofrimento de 2023.

“2024 é um ano mágico para a torcida do Botafogo e para mim que acompanho o clube desde que nasci, em todos os jogos. O ano que representa a conquista da América e o tri brasileiro. devolveu o Botafogo ao seu devido lugar, como representante máximo no futebol brasileiro. O clube que encantou o mundo em outras gerações e está voltando ao seu posto. Foi importante essa injeção financeira para voltar a ser o Botafogo glorioso de sempre. Devolveu a autoestima do torcedor e tudo que o clube já teve”, disse.