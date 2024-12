Situação do Botafogo escancara excesso de jogos no calendário do futebol brasileiro

Médica do esporte avalia esgotamento físico de times do Brasil em competições internacionais / Crédito: Jogada 10

O Brasil presenciou uma eliminação precoce de uma equipe nacional na disputa da Copa Intercontinental, o Botafogo. O time ganhou a Conmebol Libertadores e o Brasileiro em um intervalo de apenas duas semanas. Mas, horas depois da conquista da Série A, viajou para o Qatar. Enfim, pouco mais de 24 horas após desembarcar em Doha, estreou no Intecontinental e perdeu para o Pachuca: 3 a 0. Eliminado. Sem destacar os aspectos tático e técnico, que também interferiram no resultado surpreendente para o Pachuca, do México, o esgotamento físico foi evidente entre os atletas do Fogão. Tanto que o técnico Arthur Jorge tomou a iniciativa de poupar alguns dos seus titulares para uma sequência dentro da competição. Um movimento que comprova o quanto o calendário do clube carioca não o perdoou neste fim de temporada.

Somando todas as competições durante o ano, incluindo Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, o Alvinegro entrou em campo 74 vezes antes de disputar a Intercontinental. Segundo com maior número de jogos depois do Botafogo no torneio de fim de ano, o Real Madrid terá realizado 56 partidas em 2024 até a sua estreia na competição. Enfim, uma diferença de quase 20 jogos. Cansaço Médica do esporte e nutricionista, especialista em gestão de saúde e performance de atletas, a Dra. Flávia Magalhães explica que não há como negar que a parte física pesou no desempenho do time brasileiro. Vale lembrar que o Pachuca teve cerca de um mês de preparação para entrar em campo na quarta-feira (11/12).