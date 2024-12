São Paulo aguarda saída para avançar por reforços em 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do atual elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía, três jogadores já têm saídas confirmadas. Um deles é Jamal Lewis, que passará por uma cirurgia no tornozelo esquerdo e retornará para a Inglaterra. Outros dois são Orejuela e Jhegson Mendéz, que retornaram de empréstimo, mas não fazem parte dos planos do clube. Além do trio, há a possibilidade de mais saídas, mas apenas que seja vantajoso para o São Paulo.