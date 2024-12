Santos faz sondagem por Rony, do Palmeiras, mas negociação não avança

O Santos está reformulando seu elenco para a próxima temporada após disputar a Série B. Por isso, consultou a situação do atacante Rony, que defende o Palmeiras há quatro anos. O clube da Baixada Santista enxerga o jogador com bons olhos.

No entanto, a pedida salarial de Rony está fora do orçamento planejado pelo Santos para 2025. O Peixe, recém-promovido à Série A, ainda precisa controlar os gastos. Outro fator que complica a negociação é o contrato do atacante com o Palmeiras, válido até 2026. O Alviverde exigiria uma compensação financeira em caso de proposta oficial.