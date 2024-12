Saiba como está o ranking da CBF após término da temporada 2024

A CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o Ranking Nacional de Clubes 2025 (RNC) e apresentou mudanças. O Flamengo se manteve na liderança pelo quinto ano seguido. O clube do Rio de Janeiro, afinal, apresenta 16.996. Entre os feitos deste ano, está a conquista da quinta Copa do Brasil.

O Rubro-Negro carioca, afinal, está à frente do São Paulo, com 14.832 pontos, e do Palmeiras, que tem 14.536 pontos. Aliás, estão atrás da dupla paulista o Corinthians, com 13.802 pontos e o Atlético-MG, que soma 13.713. O Verdão, aliás, perdeu posição para os tricolores paulistas.