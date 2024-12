Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (14), Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece no Nuevo Estádio de Vallecas, em Madrid, e pode mexer na liderança da competição.

Os únicos desfalques para o técnico Iñigo Pérez são o zagueiro Pelayo Fernández e o centroavante Raúl de Tomas.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o clube merengue precisa da vitória fora de casa, em conjunto com um tropeço do Barcelona, para assumir a liderança. No momento, o Real Madrid está na segunda posição, com 36 pontos, dois a menos que o rival catalão.

A grande baixa para o técnico Carlo Ancelotti é Mbappé, que se machucou na partida contra a Atalanta, na Champions. Assim, o francês se junta a Eder Militão e Mendy no departamento médico do clube. Por fim, Camavinga e Alaba são tratados como dúvidas.