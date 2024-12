Perto de despedida, Adriano Imperador declara: ‘Ficha ainda não caiu’

Anfitrião já estará com boa parte dos convidados neste sábado, em visita ao Pão de Açúcar e à Cidade do Samba

A “Última Batalha do Imperador” se aproxima a cada dia. Adriano fará sua despedida, neste domingo, às 17h, no Maracanã. O evento reunirá de um lado o Flamengo, clube que o revelou, e, do outro, seus amigos da Itália, onde defendeu a Inter de Milão e foi reverenciado, recebendo a alcunha que passou a acompanhá-lo.

Aliás, a grande maioria já chega ao Rio neste sábado e, às 13h30, acompanhados do anfitrião, visitarão o Pão de Açúcar e, em seguida, irão conhecer a Cidade do Samba. Adriano já revelou ansiedade para o jogo festivo.