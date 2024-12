Pedrinho menciona interessados na SAF do Vasco; três estão em acordo sigiloso

Presidente do Cruz-Maltino afirma querer vender o futebol do clube e também menciona a dificuldade em encontrar treinadores devido aos valores

O Vasco, em campo, está de férias. Fora dele, as negociações envolvendo jogadores, um novo técnico e, principalmente, a aquisição da SAF no futebol do Cruz-Maltino seguem. Assim, nesta sexta-feira (13), o presidente Pedrinho revelou detalhes sobre os interessados em administrar o clube.

Além disso, o presidente garantiu que o Vasco terá sustentabilidade até março de 2025, quando o Campeonato Carioca estará em sua final e o Brasileirão começará. Pedrinho afirmou que cinco grupos estão interessados na SAF, e três deles já assinaram um NDA, sigla em inglês para Non-Disclosure Agreement (Acordo de Confidencialidade).