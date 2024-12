Pachuca x Al-Ahly: onde assistir, escalações e arbitragem

Mexicanos e egípcios se enfrentam na tarde deste sábado em busca de uma vaga na final da Copa Intercontinental / Crédito: Jogada 10

Pachuca e Al-Ahly se enfrentam na tarde deste sábado (14), às 14h, em Doha, para decidir o grande adversário do Real Madrid na final da Copa Intercontinental. Além disso, o vencedor da partida receberá o título da Challenger Cup. Na fase anterior, o Pachuca eliminou o Botafogo, com uma vitória por 3 a 0, e ficou com a taça do Derby das Américas. Já o Al-Ahly, dentro de casa, derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelo mesmo placar e conquistou a Copa Ásia-África-Pacífico. É o segundo confronto entre as equipes, que se enfrentaram nas quartas de final do Mundial de Clubes de 2008, com vitória mexicana por 4 a 2.

Após eliminar o Botafogo, o clube mexicano começa a enxergar a competição de uma nova forma. Depois de um semestre ruim na Liga MX, o Pachuca embalou para a partida que pode garantir o clube pela primeira vez na história na final de um intercontinental. Para a escalação, Guillermo Almada deve repetir o time que venceu o Glorioso, com exceção do zagueiro Barreto, que saiu no primeiro tempo. Em seu lugar, Gustavo Cabral, que entrou no último jogo, deve iniciar a semifinal.