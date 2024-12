Novos dirigentes do Grêmio detalham busca por um técnico: ‘Não temos prazo’

O Grêmio promoveu a apresentação dos novos membros do seu departamento de futebol nesta sexta-feira (13). Tratam-se de Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol, que substitui Antônio Brum, e Guto Peixoto, que será o diretor da pasta . Assim, em coletiva no CT Luiz Carvalho, os profissionais detalharam o processo de busca do novo treinador, que é o principal foco da diretoria.

“A gente está já fazendo as entrevistas com alguns treinadores. Vamos avançar o mais rápido possível pra que isso aconteça. Acho que o Grêmio está no ‘timing’ da situação, todo os clubes estão no mesmo ‘timing’, não vi nenhum clube fazer nenhum anúncio até agora. O Grêmio está dentro de um processo de mudança e é para isso que a gente está preparado”, acrescentou Rossato.

“O CDD (Centro Digital de Dados) apresentou relatórios de análise, tanto de atletas quanto de treinadores. A gente se incluiu no trabalho a partir de ontem (quinta-feira) e estamos direcionando todo o estudo para traçar o perfil exato do treinador que se quer. Já está muito bem desenhado pela equipe de scout. E só agora a gente parte para as decisões e para o avanço das negociações”, comentou o dirigente.

Possibilidade de Felipão retornar ao Grêmio

O ex-técnico Felipão, que teve passagens vitoriosas pelo Imortal, também foi tema na apresentação. Mencionado, aliás, como uma “lenda”, foram citados a sua relação próxima com o presidente Alberto Guerra e diversos elogios ao ex-treinador. Entretanto, o diretor de futebol, Guto Peixoto, desmentiu que haja negociações para Felipão assumir como diretor técnico.

“O Felipão é amigo da casa. É uma outra lenda do Grêmio. O Felipão é uma pessoa que está sempre sendo ouvida. O presidente Guerra tem, inclusive, uma relação de amizade com o Felipão e conversa com ele com frequência. Agora, conversas com vistas ao Felipão assumir uma coordenação técnica ou coisa do gênero, não aconteceram”, concluiu Peixoto.

Posteriormente a essas definições no departamento de futebol, o próximo passo é avançar nas tratativas pelo novo treinador do Grêmio. O clube já fez investidas por Tite, que recusou o convite. Além disso, houve sondagem também junto a Thiago Carpini, mas o presidente do Vitória descartou a sua saída. Arce, Fábio Carille e Hernán Crespo foram outros nomes ventilados.