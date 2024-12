Mirassol responde presidente de federação após críticas de estrutura

O Mirassol postou uma indireta após a polêmica declaração do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, na última quinta-feira. O clube postou um vídeo em suas redes sociais destacando algumas de suas principais características e credenciais.

O time paulista enalteceu a estrutura do seu Centro de Treinamento, o investimento na base (que conta com categorias do sub-11 até o sub-20), o certificado de Clube Formador junto à CBF e as conquistas recentes em campo, com os acessos da Série D até a Série A, com direito a dois títulos.