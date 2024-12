Mãe de possível filha de Neymar se pronuncia sobre recusa de DNA

De acordo com modelo, os documentos ainda são aguardados para que ela leve a filha na clínica para realização dos exames

A modelo húngara Gabriella Gaspar se pronunciou após as notícias de que ela estaria se recusando a coletar e enviar o material genético da filha, que ela garante que o pai é Neymar. Mas ela informou que aguarda os documentos necessários para levar a garota à clínica.

Gabriella reafirma que Jazmin Zoé, de 10 anos, é filha de Neymar. Ela nasceu, segundo a modelo, após um breve envolvimento com o craque do Al-Hilal. A mulher garante que ficou com Neymar em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em abril de 2013, após uma vitória da Seleção Brasileira.