Lei do potencial construtivo de São Januário é publicado pelo Diário oficial da Prefeitura

Vasco fica cada vez mais perto do sonho da reforma de seu estádio; veja detalhes do decreto divulgado nesta sexta (13)

O Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro publicou nesta sexta-feira (13) o decreto que regulamenta a lei de venda do potencial construtivo de São Januário, casa do Vasco. Também houve decreto por parte do prefeito Eduardo Paes quanto ao tombamento do estádio.

Dessa forma, o Vasco está livre para finalizar as negociações da venda do potencial construtivo. Este dinheiro será para a reforma, prevista para meados de 2025. O decreto Nº 55511 diz o seguinte: