John, do Botafogo, entra na mira de três clubes

Goleiro é um dos destaques da campanha do Alvinegro nesta temporada; Jogador tem contrato com o clube carioca até o fim de 2027

O interesse dos clubes nos jogadores do Botafogo já começou a aparecer. A temporada do Alvinegro terminou na última quarta-feira (11), e agora a diretoria vai começar a definir as saídas, chegadas e quem vai permanecer no elenco. O goleiro John, por sua vez, já está na mira de pelo menos três clubes.

Bahia, o Galatasaray e um clube mexicano demonstram interesse em contratar o jogador, de acordo com o jornalista André Hernan, do “UOL”. John tem contrato com o Botafogo até o fim de 2027.