Herói do jogo da salvação do Atlético, Rubens alerta como prefere atuar

Rubens surgiu na base do Atlético e entre os profissionais tem sido utilizado como coringa, mas é mais visto na lateral do Galo

O jogo entre Atlético e Athletico-PR, na última rodada do Campeonato Brasileiro, teve grandes emoções. Afinal, com as vitórias de Fluminense e Bragantino, quem cairia para a segunda divisão sairia necessariamente no duelo na Arena MRV. Afinal, o Galo venceu por 1 a 0. Com gol de um herói improvável: Rubens.

Coringa há algum tempo no clube mineiro, Rubens foi formado na base como meia, mas jogou, na maior parte do tempo, como lateral-esquerdo. No entanto, ele tem suas preferências e destaca o que pretende fazer em 2025.