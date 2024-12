Gustavo Campanharo desabafa sobre Atlético-GO: ‘Me senti humilhado’

O jogador publicou uma 'carta aberta' para expor as dificuldades que enfrentou no Dragão: 'Passei por coisas que jamais havia passado'

Afinal, nesta sexta-feira (13), o jogador publicou uma carta aberta acusando o clube de humilhação e desvalorização durante o período defendendo as cores do Dragão. Segundo o atleta, passou por coisas que jamais havia passado em 15 anos de carreira.

Com o fim do empréstimo para o Atlético-GO chegando ao fim, Gustavo Campanharo retornará para o Internacional na próxima temporada. Porém, a passagem durante um ano por Goiânia não vai deixar boas lembranças para o meia.

A principal queixa do jogador foi o tratamento médico que recebeu no Rubro-Negro, destacando que os profissionais de saúde do clube duvidaram de sua lesão. Ele relatou que, apesar de sentir fortes dores, precisou arcar com parte dos custos da cirurgia (artroscopia) que realizou no joelho em maio.