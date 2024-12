Fluminense precisa de reformulação profunda; vejas as lacunas do atual elenco

Tricolor tenta não repetir erros de planejamento semelhantes aos de 2024, mas tem que definir logo se continua com Mano / Crédito: Jogada 10

Diferentemente de 2024, o Fluminense necessita ser certeiro na preparação para a nova temporada e iniciar uma reformulação profunda no elenco. Para isso, o Tricolor terá que ser ágil para definir quem será o treinador em 2025 para ajudar na montagem do grupo, que precisa de reforços em quase todos os setores. A tendência, porém, é que Mano Menezes siga à beira do campo. O principal desafio é rejuvenescer o elenco e trazer jogadores mais fortes e competitivos. Algo semelhante ao que foi apresentado já com a chegada do comandante, em julho. Assim, o foco é fazer o Tricolor voltar a brigar por títulos e na parte de cima da tabela. Com isso, o Jogada10 analisa quais as posições precisam de maior atenção dos dirigentes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Atacantes Existem lacunas notórias que muitos torcedores conhecem. Afinal, a equipe carioca encerrou o Brasileirão com o terceiro pior ataque (33 gols), à frente apenas dos rebaixados Atlético-GO e Cuiabá. Entre os primeiros nomes analisados, está um velho conhecido: Richarlison. O atacante está em baixa no Tottenham, porém um possível empréstimo é difícil. Renato Kayzer, do Fortaleza, é outro que pode chegar.

Por outro lado, John Kennedy está de malas prontas para o Pachuca, do México, visto que não repetiu 2023. Um dos focos é resgatar o futebol do ídolo Germán Cano, que sofreu com problemas físicos, e dar ainda mais regularidade para Kauã Elias. Lelê volta de lesão, mas apenas compõe o grupo. O time precisa de um ou dois nomes, somados aos jovens da base. Pontas Com a iminente saída de Jhon Arias, que tem mercado no futebol europeu, o Fluminense terá que ser assertivo para buscar um substituto ideal para o artilheiro do time em 2024. Serna e Keno deixaram boas impressões na reta final, porém Marquinhos voltou para o Arsenal, da Inglaterra. Mesmo com os jovens da base que serão utilizados, o time precisa de dois a três reforços, pelo menos, para o setor. Meias Um dos grandes problemas do Fluminense, sobretudo na reta final, foram os momentos em que Paulo Henrique Ganso não estava apto. Sem o camisa 10, o time enfrentava sérias dificuldades na criação. Lima é útil, mas não pode ter essa responsabilidade sozinho. Já Renato Augusto e Terans não tiveram muitas chances, entretanto tem contrato vigente. Assim, um nome para revezar com Ganso e outro para compor elenco seria essencial para qualificar a posição e ajudar no desenvolvimento das joias do clube, como Riquelme Felipe e Isaque.

Volantes Facundo Bernal ainda tenta se adaptar ao futebol brasileiro e é jovem, enquanto Martinelli foi irregular em 2024. As escolhas por Victor Hugo e Gabriel Pires foram equivocadas e não trouxeram a qualidade necessária ao setor. Nonato, por sua vez, deu o passe para o gol decisivo e pode ajudar. A direção, contudo, precisa trazer pelo menos dois reforços no setor. Wallace Davi deve ganhar experiência no elenco em 2025. Laterais No lado direito, Samuel Xavier e Guga não tiveram uma boa temporada, porém ainda podem ajudar o clube. Do outro lado, na esquerda, Gabriel Fuentes deixou ótima impressão nas duas últimas rodadas, enquanto Diogo Barbosa teve muitas chances, mas tem contrato até o fim de dezembro (a tendência é que permaneça). Esquerdinha e Justen, ambos da base, são opções em desenvolvimento. Zagueiros Com a chegada de Thiago Silva, Mano Menezes conseguiu ajustar o sistema, tendo a quarta melhor defesa do Brasileirão ao lado do Fortaleza, com 39 gols sofridos. Thiago Santos fez uma boa temporada, enquanto Manoel, que tem contrato até o fim de 2024, e Antônio Carlos, não conseguiram render. Ignácio teve uma lesão no joelho esquerdo e volta em 2025.