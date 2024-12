Flamengo aproveita férias para recuperar jogadores lesionados

Pedro, Matias Viña e Everton Cebolinha ficaram a semana toda no Ninho do Urubu para tratamento das respectivas lesões / Crédito: Marcelo Caitano

O Flamengo procura ter o grupo quase completo para o técnico Filipe Luís já na reapresentação no dia 8 de janeiro. Mesmo com as férias, os jogadores lesionados estenderam as atividades durante esta semana, no Ninho do Urubu, para tentar acelerar a recuperação. Assim, Pedro, Matias Vinã e Everton Cebolinha estiveram presentes no centro de treinamento. Além deles, Arrascaeta também está lesionado, porém o caso é o mais simples e, por isso, já está curtindo as férias.

Pedro está em evolução da lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Ele segue com a recuperação em três períodos e vai continuar a fisioterapia em casa. A previsão inicial da recuperação é entre março e maio, mas o atacante já faz exercícios com carga. Ele pode ficar à disposição para o Super Mundial de Clubes.