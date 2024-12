Fifa define grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026

Os grupos de A a F são formados pelas 34 seleções que tiveram o melhor desempenho na Liga das Nações, com quatro integrantes cada. As chaves G a L, por sua vez, ficaram com cinco equipes cada.

A partir da próxima edição do Mundial, o número de seleções saltou de 32 para 48. Dessa forma, serão 16 europeias e não mais 13 como antigamente. Apenas o melhor país de cada grupo fica com a vaga direto para a competição. Os segundos colocados precisarão disputar os playoffs para tentar garantir um lugar no torneio. Além disso, o sorteio levou em consideração alguns contextos geopolíticos e climáticos para realizar a divisão dos grupos. Afinal, países que possuem históricos políticos sensíveis, como Kosovo/Bósnia ou Rússia/Ucrânia, por exemplo, não podiam ficar no mesmo conjunto. Outro ponto destacado foi o inverno rigoroso de Islândia, Letônia, Lituânia e Noruega.

Por fim, a Copa do Mundo 2026 acontece no Canadá, Estados Unidos e México. A fase de grupos terá 72 jogos, em todas as sedes, e será entre 11 e 27 de junho. A primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades. As oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, as partidas serão apenas em território norte-americano.