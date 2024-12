Ex-Manchester City está próximo de se tornar presidente do seu país

Jogador com passagem pelo clube inglês também tentou ser presidente da federação local do seu país, mas foi desqualificado / Crédito: Jogada 10

Mikheil Kavelashvili, ex-jogador do Manchester City, provavelmente será o novo presidente da Geórgia. Contudo, a votação é considerada fraudulenta pelo seu concorrente, o atual mandatário e defensor da entrada do país na União Europeia. O ex-atacante integra o partido governista Sonho Georgiano, da extrema direita, e é conhecido por declarações parlamentares contra membros da comunidade LGBTQIAPN+. Assim como por respostas grosseiras a críticos do governo e uso excessivo de palavrões. A tendência é de que ele seja escolhido por um eleitorado que tem o domínio do Sonho Georgiano. O grupo partidário deixou de adotar o uso de votos populares para a escolha do presidente, através de modificações constitucionais questionáveis e aceitas em 2017. A ascensão de Kavelashvili para a função ocorre simultaneamente em um cenário trágico. Isso porque milhares de protestantes foram às ruas da capital Tbilisi durante algumas semanas. O intuito foi demonstrar o descontentamento pelo arquivamento das tratativas de afiliação à União Europeia por parte do Sonho Georgiano.

Os protestantes caracterizaram Kavelashvili como uma "marionete" do multimilionário Bidzina Ivanishvili, fundador do Sonho Georgiano. Já o magnata descreveu o candidato a presidência como "a personificação de um homem georgiano". Assim, o político foi alvo de revolta por seus discursos preconceituosos contra a comunidade LGBTQIAPN+. Afinal, o Sonho Georgiano aderiu leis semelhantes ao Kremelin, na Rússia, com a restrição de direitos.