Ex-Flamengo conquista bicampeonato nos Emirados Árabes

Este é o segundo título consecutivo de Guilherme Bala na UAE Super Cup pelo Shabab Al Ahli. O atacante ex-Flamengo, eleito o melhor jogador da final, se mostrou muito satisfeito com o resultado e a conquista, destacando a importância de seguir escrevendo sua história no clube.

O atacante brasileiro Guilherme Bala foi o grande destaque na final da UAE Super Cup, realizada nesta sexta-feira (13), nos Emirados Árabes Unidos. Com gol decisivo, Bala ajudou o Shabab Al Ahli a conquistar o título da competição, vencendo o Al Wasl nos pênaltis por 4 a 1, após um empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou muito feliz por poder conquistar mais um título importante com a camisa do Shabab. Este é meu segundo título consecutivo da Super Copa. Ou seja, fico muito orgulhoso de deixar meu nome marcado na história do clube como um jogador vencedor”, afirmou.